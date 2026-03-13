Calciomercato Roma: Koné resta un pallino dell'Inter ma nessuna trattativa in corso. Niente sconto da parte dei giallorossi (VIDEO)

L'Inter è alla ricerca di un nuovo centrocampista in vista della prossima stagione e in cima alla lista c'è Manu Koné, seguito con grande attenzione anche nell'estate 2025. Come riportato da Fabrizio Romano, non ci sono dubbi sul fatto che il calciatore francese sia un pallino del club nerazzurro ed è molto apprezzato dal direttore sportivo Piero Ausilio e dall'allenatore Cristian Chivu. La Roma considera il classe 2001 un elemento chiave della rosa e non è intenzionata a fare sconti in caso di un'eventuale cessione, motivo per cui la valutazione resta alta. Al momento l'Inter non ha fatto ripartire alcuna trattativa per Koné e la società giallorossa, concentrata su Serie A ed Europa League, non è intenzionata a prendere in considerazione delle proposte almeno fino al termine della stagione.





