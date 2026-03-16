Calciomercato Roma, Juventus e Napoli su Pisilli. Rifiutata offerta di 20 milioni dal Tottenham

Niccolò Pisilli è diventato uno dei profili più seguiti in ottica calciomercato. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, il centrocampista classe 2004 della Roma è finito nel mirino di Juventus e Napoli, che ne starebbero monitorando con attenzione la crescita.

L'interesse per il ventunenne giallorosso non riguarda però solo la Serie A: anche il Tottenham si starebbe preparando a entrare nella corsa per il calciatore. Le indiscrezioni rivelano inoltre un retroscena relativo alla scorsa sessione invernale, durante la quale sarebbe stata rifiutata un'offerta da circa 20 milioni di euro per il cartellino del giovane talento. In vista della prossima finestra estiva di mercato, si prevede una concorrenza tra i club interessati per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

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Napoli and Juventus are monitoring Roma’s 21-year-old midfielder Niccolò Pisilli.



? Tottenham now preparing to join the race.



❌ A €20M bid in January was rejected.



⏳ Strong competition expected in the summer window. pic.twitter.com/FCzr5dmaMV — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 16, 2026



