Calciomercato Roma, Hermoso verso il rinnovo: il club pronto a esercitare la clausola per il prolungamento

Mentre la squadra si prepara ad affrontare le ultime otto sfide di campionato, la direzione sportiva della Roma è già al lavoro per definire la rosa della prossima stagione. In primo piano c'è anche il futuro di Mario Hermoso, arrivato la scorsa estate e diventato quest'anno centrale nei piani del club. Secondo quanto riferito dal giornalista Filippo Biafora ai microfoni dell'emittente radiofonica, la società giallorossa dispone di una clausola contrattuale unilaterale per il prolungamento del rapporto con il difensore spagnolo. Tale opzione, che non è legata al raggiungimento di obiettivi sportivi o a un numero minimo di presenze, consentirebbe alla Roma di estendere di un ulteriore anno la scadenza del contratto dell’ex Atletico Madrid. L’orientamento attuale della dirigenza capitolina è quello di attivare la clausola, trattenendo così il centrale anche per la stagione 2026/2027.

(Manà Manà Sport)