Calciomercato Roma, Dybala verso l'addio: nessuna offerta dai giallorossi, proposto un triennale a 6 milioni dalla Turchia

Mentre Paulo Dybala prosegue il percorso di riabilitazione dopo l’operazione al menisco, emergono aggiornamento sul suo futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il procuratore della "Joya", Jorge Antun, si trova attualmente a Roma. Sebbene la visita sia legata a motivi personali (conoscere la piccola Gia, primogenita del calciatore nata lo scorso 2 marzo) la sua presenza in città coincide con la necessità di valutare le proposte arrivate sul tavolo dell'entourage. Non sono tuttavia previsti incontri con la dirigenza della Roma: la società, infatti, non avrebbe avviato contatti per discutere un eventuale prolungamento del contratto.

In questo scenario di stallo con il club giallorosso, emergono due strade principali. Da una parte la suggestione Boca Juniors, che offrirebbe a Dybala la possibilità di tornare in patria, opzione caldeggiata anche dall'amico Leandro Paredes. Dall'altra, si registra il forte interesse di un club turco di Istanbul impegnato nella prossima Champions League, pronto a mettere sul piatto un contratto triennale da 6 milioni di euro più bonus, cifre quasi sovrapponibili a quelle attualmente percepite alla Roma. Il calciatore, che si sente ancora in grado di competere ad alti livelli in Europa, dovrà decidere nelle prossime settimane il suo futuro.

(gazzetta.it)