Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce avvia i contatti con Dybala. Piace anche in Spagna e MLS

Sirene turche per Paulo Dybala. Il futuro del fantasista argentino, in scadenza di contratto con la Roma e attualmente indisponibile per infortunio è sempre più lontano dalla Roma. Improbabile un suo rinnovo di contratto, le strade della Roma e Dybala dopo quattro anni sono pronte a separarsi. Possibile un suo ritorno in patria, al Boca Juniors, ma anche un'altra pista, che in passato si è avvicinata al numero 21, si sta riaccendendo, ovvero quella del Fenerbahce.

Come svelato dal giornalista Matteo Nava a un portale turco il club ha avviato i contatti con l'entourage del campione argentino. Il Fenerbahce spinge per portare esperienza e qualità nel proprio organico. Dybala potrebbe tentennare, con la possibilità di strappare un contratto importante e fare un'ultima esperienza in Europa, anche se la possibilità del ritorno a casa è sempre concreta. La situazione Dybala, però, viene seguita attentamente anche da alcuni club spagnoli e della MLS. Intanto, i contatti con il Fenerbahce sono iniziati.

(Sabah.com)