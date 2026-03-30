Calciomercato Roma, dalla Svizzera: Koné apre all'Inter. In estate i giallorossi avrebbero promesso al giocatore di non opporsi in caso di un'offerta adeguata

L'Inter continua a fare sul serio per Manu Koné e, dopo la trattativa della passata stagione, è pronta a tornare alla carica in estate. Come rivelato dall'emittente svizzera, la società nerazzurra vuole rivoluzione il reparto di centrocampo e - oltre all'addio a parametro zero di Henrikh Mkhitaryan - non sono da escludere le partenze di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Il calciatore francese della Roma è il primo obiettivo della Beneamata, mentre il piano B è Mandela Keita del Parma. Il club giallorosso non vorrebbe cederlo e chiede almeno 40 milioni di euro, motivo per cui l'affare sarà complesso. Nonostante questo l'Inter sta mantenendo vivi i contatti e proverà a fare uno sforzo anche in virtù della promessa fatta dalla Roma a Koné: la scorsa estate i capitolini riuscirono a trattenerlo, ma i dirigenti avrebbero garantito al calciatore di non opporsi all'addio in caso di arrivo di un’offerta adeguata da parte di un top club e questa volta Manu avrebbe aperto alla cessione.

(sky-sport.ch)