Calciomercato Roma, dalla Germania: Zaragoza verso il ritorno al Bayern, obbligo di riscatto legato al 50% dei minuti giocati

l futuro di Bryan Zaragoza sembra allontanarsi dalla Capitale. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, l'esterno spagnolo di proprietà del Bayern Monaco è destinato a tornare in Baviera al termine della stagione, poiché le condizioni per il suo riscatto obbligatorio appaiono ormai difficilmente raggiungibili. Zaragoza è arrivato alla Roma a febbraio con la formula del prestito con diritto di opzione fissato a circa 13 milioni di euro. Tale diritto si sarebbe trasformato in obbligo di riscatto al verificarsi di due condizioni: la qualificazione della Roma almeno alla prossima Europa League (condizione al momento soddisfatta dal 6° posto in classifica) e l'impiego del calciatore per almeno il 50% dei minuti totali fino a fine stagione.

Proprio quest'ultimo parametro rappresenta l'ostacolo principale: lo spagnolo ha finora collezionato solo il 19% del minutaggio possibile in Serie A e il 37% in Europa League. Nelle ultime tre partite di campionato, inoltre, Zaragoza non è mai sceso in campo. La testata tedesca solleva un dubbio tattico-economico, ipotizzando che la gestione del calciatore da parte di Gian Piero Gasperini possa essere influenzata dalla volontà della società di non far scattare l'obbligo di acquisto definitivo, evitando così l'esborso di 13 milioni.

(bild.de)