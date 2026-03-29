Calciomercato Roma, conferme su Brandt: il tedesco non rinnoverà con il Dortmund, sfida ad Arsenal e Aston Villa

Il nome di Julian Brandt trova conferme in orbita giallorossa. Secondo quanto riferito da Raad Kasim, la Roma sarebbe tra i club maggiormente interessati al trequartista del Borussia Dortmund, il cui contratto con la società tedesca scadrà il prossimo 30 giugno. Al momento, non risultano margini per un rinnovo con il club giallonero, situazione che ha attirato anche l'attenzione di Arsenal e Aston Villa.

Il calciatore tedesco rappresenta un'opportunità di alto livello a parametro zero, un profilo che il direttore sportivo Frederic Massara starebbe valutando per ridisegnare la trequarti della prossima stagione.

#Arsenal ,#AstonVilla and #ASRoma are monitoring BVB player Julian #Brandt.??



He will be out of contract with #BorussiaDortmund at the end of this season .



Still nothing about contract renewal. ❌ pic.twitter.com/imhe1BWeP7 — Raad Kasim (@raadkasim7) March 29, 2026



