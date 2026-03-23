Calciomercato Roma: Celik chiede 4 milioni a stagione per il rinnovo, Massara fermo a 2.4. Gasperini spinge per la permanenza

Il futuro di Zeki Celik è ancora da decifrare e il difensore turco è uno dei calciatori con il contratto in scadenza il 30 giugno. Come rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, il classe '97 ha chiesto 4 milioni di euro a stagione per rinnovare: la Roma non è intenzionata a raggiungere quella cifra e l'ultima offerta (rifiutata da giocatore ed entourage) è stata di 2.4 milioni. Intanto Gian Piero Gasperini vorrebbe trattenere Celik e starebbe chiedendo al club di fare uno sforzo per avvicinarsi alle richieste del ventinovenne. Al momento il direttore sportivo Frederic Massara non si è mosso dall'ultima proposta e la Juventus, interessata da tempo, osserva attentamente la situazione: in caso di mancato accordo, la Vecchia Signora potrebbe fare sul serio e presentare una proposta per assicurarselo a parametro zero a partire dal 1° luglio.

(tuttomercatoweb.com)