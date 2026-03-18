Calciomercato, dall'Inghilterra: Milan, Juventus e Napoli interessate a Zirkzee. Il Manchester United chiede 35 milioni

Il futuro di Joshua Zirkzee sembra essere lontano dall'Inghilterra e il Manchester United è pronto a cederlo in estate. L'attaccante olandese fu molto vicino alla Roma nella sessione invernale di calciomercato, ma i Red Devils decisero di tenerlo in seguito all'arrivo di Michael Carrick in panchina. Il centravanti però non sta trovando spazio e punta a giocare con maggiore continuità. Come rivelato dal portale britannico, i club di Premier League hanno allentato il pressing su Zirkzee e ora sono sullo sfondo: il calciatore infatti non vuole rimanere in Inghilterra e sulle sue tracce ci sono Milan, Juventus e Napoli. Il nodo è legato alle cifre dell'affare, dato che le società italiane vorrebbero acquistarlo con la formula del prestito e i 35 milioni di euro chiesti dal Manchester United sono ritenuti eccessivi. Per agevolare l'eventuale trattativa, non è da escludere l'inserimento di un diritto o un obbligo di riscatto.

(caughtoffside.com)