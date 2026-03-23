Calciomercato, dalla Germania: altro flop all'Aston Villa per Sancho e addio al Manchester United in estate. Contatti per il ritorno a Dortmund

La carriera di Jadon Sancho continua a essere altalenante e l'avventura all'Aston Villa si sta rivelando un grande flop. L'attaccante inglese fu a un passo dalla Roma in estate, ma i giallorossi non riuscirono a trovare l'intesa con il calciatore nonostante l'accordo con il Manchester United e i Villans chiusero il colpo in prestito secco nell'ultimo giorno di calciomercato. Fino a questo momento l'esperienza alla corte di Unai Emery è ampiamente negativa e nei 1520 minuti sparsi in 31 presenze (soltanto 8 da titolare in Premier League) ha messo a referto appena una rete e tre passaggi vincenti. Il 30 giugno lascerà il club di Birmingham e, come rivelato dal giornalista tedesco Florian Plettenberg, in estate dirà addio anche al Manchester United. Sulle sue tracce c'è il Borussia Dortmund, società in cui ha giocato dal 2017 al 2021 e per sei mesi nel 2024: il BVB è fortemente interessato e il presidente Hans-Joachim Watzke vuole riportare il classe 2000 in Germania. Le parti hanno già allacciato i contatti, ma Sancho ha richieste anche da altri club.

?? It has been decided 100% that Jadon #Sancho will leave Manchester United at the end of the season. #MUFC



Borussia Dortmund are seriously interested and have held talks. Club boss Aki Watzke is the main driver behind the idea. He wants to bring Sancho back and is a big… pic.twitter.com/c8ly3JlQPm — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 23, 2026



