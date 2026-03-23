Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: chieste informazioni per Romero. Su di lui anche Atletico e Real Madrid

Sembra ai titoli di coda l'avventura di Romero al Tottenham. Come scrivono dall'Inghilterra, sul difensore argentino si sarebbero già mossi diversi club, tra cui la Roma, che avrebbe già chiesto informazioni. Sulle tracce del centrale argentino ci sono anche Atletico Madrid e Real Madrid, oltre ad alcuni club turchi e dell'Arabia Saudita. La valutazione fissata dal Tottenham si aggira intorno ai 60 milioni di euro e, con un contratto in scadenza nel 2029, appare difficile immaginare un significativo sconto sul prezzo.

(givemesport.com)