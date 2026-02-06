Ufficiale, Devis Vasquez in prestito al Besiktas

Nuova operazione in uscita per la Roma, che sfoltisce la rosa in queste ultime ore di mercato. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente la cessione di Devis Vasquez. Il portiere colombiano, arrivato nella Capitale la scorsa estate, si trasferisce in Turchia, al Besiktas, con la formula del prestito.
Vasquez lascia Trigoria senza aver mai esordito in partite ufficiali. Con un post sui propri canali social, la Roma ha salutato il giocatore augurandogli il meglio per la sua nuova avventura: "In bocca al lupo, Devis!".
? Vasquez ceduto in prestito al Besiktas
