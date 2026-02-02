Fiumicino: Zaragoza è atterrato. Nelle prossime ore visite mediche e firma (FOTO e VIDEO)

Bryan Zaragoza è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Pochi minuti fa è atterrato l'aereo che ha portato Zaragoza a Fiumicino. Lo spagnolo classe 2001 arriva in prestito dal Bayern Monaco, con un indennizzo per il Celta Vigo per l'interruzione del prestito attuale. Zaragoza si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato: il riscatto può diventare obbligo in caso di qualificazione in Champions e a seguito del raggiungimento di un numero di presenze prestabilito. Lo spagnolo nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito, alle quali seguirà la firma del contratto che lo legherà ai colori giallorossi.

Bryan Zaragoza è atterrato a Fiumicino: inizia l’avventura dello spagnolo alla Roma ???#AsRoma pic.twitter.com/h44q1CJ9aG — laroma24.it (@LAROMA24) February 2, 2026



