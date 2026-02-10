Calciomercato Roma, scattato il riscatto di Ghilardi: al Verona 9 milioni di euro

Grazie alla vittoria arrivata per 2-0 contro il Cagliari, la Roma ha ottenuto i suoi primi punti nel mese di febbraio, il che ha fatto scattare la condizione per il riscatto di Daniele Ghilardi. Come riportato da Fabrizio Romano su X, l'Hellas Verona riceverà 8 milioni di euro più un ulteriore di bonus, mentre, alla Fiorentina spetterà il 50% della rivendita. Il difensore classe 2003, cresciuto nel corso dei mesi, ha messo d'accordo tutti a Trigoria ed ora è uno dei punti di riferimento della retroguardia giallorossa.

