Calciomercato Roma: Sangaré in prestito all'Elche, accordo raggiunto

Movimento in uscita a sorpresa per la Roma. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, i giallorossi hanno definito la cessione in prestito di Buba Sangaré all'Elche. L'accordo tra i due club è totale e l'operazione è ormai definita. Il giovane terzino destro spagnolo, stabilmente in Primavera, tornerà dunque in patria per trovare maggiore continuità e fare esperienza in Segunda Division.

??⚪️ EXCL: Elche agree surprise deal to sign Buba Sangaré on loan from AS Roma.



Agreement sealed. pic.twitter.com/12RXlCmPbE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026



