Calciomercato Roma: Sangaré in prestito all'Elche, accordo raggiunto

02/02/2026 alle 23:52.
Movimento in uscita a sorpresa per la Roma. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, i giallorossi hanno definito la cessione in prestito di Buba Sangaré all'Elche. L'accordo tra i due club è totale e l'operazione è ormai definita. Il giovane terzino destro spagnolo, stabilmente in Primavera, tornerà dunque in patria per trovare maggiore continuità e fare esperienza in Segunda Division.