Calciomercato Roma, rinnovo Hermoso: il club può prolungare di un anno, trattative in corso per estendere fino al 2028

Mario Hermoso è diventato un punto fermo della difesa giallorossa di Gasperini. Con 17 presenze e un gol in Serie A, più 5 gettoni in Europa League, lo spagnolo si è affermato come pilastro della retroguardia. Ora quindi l'attenzione si sposta sul contratto in scadenza a giugno 2026. A rivelare indiscrezioni sulla situazione è intervenuto Matteo Moretto su YouTube: la Roma vanta un'opzione unilaterale per il rinnovo di un anno (+1) da esercitare entro fine aprile o inizio maggio e la sensazione è che verrà attivata. Inoltre, le parti hanno avviato i dialoghi per andare oltre. L'obiettivo sarebbe quello di trasformare il rinnovo annuale in biennale, prolungando l'accordo fino al 2028 rivedendo contestualmente cifre e condizioni economiche. Una trattativa in corso per confermare la presenza del centrale tra i giallorossi.





