Calciomercato Roma, rilancio per Fortini: 11 milioni più bonus alla Fiorentina, necessaria prima l'uscita di Tsimikas

La Roma insiste per Niccolò Fortini e alza la posta. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club giallorosso ha presentato una nuova offerta alla Fiorentina: sul piatto ci sono 10-11 milioni di euro più bonus. Una cifra importante che il club viola potrebbe prendere in seria considerazione, soprattutto vista l'assenza di certezze sul rinnovo del contratto del terzino, in scadenza nel 2027.

Tuttavia, l'operazione è momentaneamente bloccata dall'ostacolo in uscita rappresentato da Tsimikas. Nonostante le smentite da Trigoria, esisteva una trattativa ben avviata con il Besiktas per la cessione del greco. L'affare, però, è entrato in una fase di stallo a causa delle perplessità del giocatore stesso sul trasferimento in Turchia. Se non si sbloccherà l'uscita di Tsimikas, l'assalto decisivo a Fortini resterà in stand-by, ma la pista va monitorata con attenzione fino al gong finale del mercato.



