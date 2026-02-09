Calciomercato Roma: piace Corvi del Parma

Nonostante la sessione invernale di calciomercato sia appena terminata, la Roma pensa già alla prossima stagione e tra gli obiettivi in vista dell'estate potrebbe esserci un nuovo portiere. Come rivelato dal sito, il club giallorosso potrebbe fare i conti anche con la cessione di Mile Svilar e per questo motivo il direttore sportivo Frederic Massara sta seguendo Edoardo Corvi del Parma. La società capitolina sta monitorando diversi profili e tra questi c'è l'estremo difensori dei crociati, autore di un'ottima annata con 16 reti subite in 12 partite e 4 clean sheet.

(calciomercato.it)