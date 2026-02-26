Calciomercato Roma, la Juventus interessata a Svilar: ipotesi scambio con Koopmeiners

La Juventus vuole Mile Svilar. Viste le recenti prestazioni di Michele Di Gregorio, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un nuovo portiere e il nome dell’estremo difensore della Roma è nella lista dei preferiti. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la società piemontese potrebbe inserire nella trattativa Teun Koopmeiners, centrocampista che con Gasperini ha vissuto le sue migliori stagioni. Svilar é valutato dai giallorossi circa 45 milioni di euro e nella trattativa potrebbe rientrare anche l’olandese ex Atalanta.

(calciomercato.it)

