Calciomercato Roma: in caso di almeno un pareggio contro il Cagliari si attiverà l'obbligo di riscatto per Ghilardi

Domani alle ore 20:45 la Roma affronterà il Cagliari allo Stadio Olimpico in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A e la partita contro i sardi potrebbe diventare speciale per Daniele Ghilardi. Il difensore centrale giallorosso è arrivato in estate dall'Hellas Verona con la formula del prestito oneroso (2.5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 8 più uno di bonus e legato a determinate condizioni: nell'accordo stipulato tra le due società, il classe 2003 diventerà un giocatore della Roma a titolo definitivo al primo punto conquistato dagli uomini di Gian Piero Gasperini nel mese di febbraio e domani potrebbe essere l'occasione giusta.