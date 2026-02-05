Calciomercato Roma, il Las Palmas interessato a Della Rocca: il classe 2006 è in scadenza

Mattia Della Rocca ha attirato l’interesse del Las Palmas, club spagnolo che milita in seconda divisione spagnola. Il classe 2006, che recentemente ha debuttato con la maglia della Roma, è in scadenza di contratto con i giallorossi. Secondo quanto riportato dal giornalista di Soy Sport, Gianluca Di Marzio, il Las Palmas ha chiesto informazioni per assicurarsi le prestazioni del 19enne.

