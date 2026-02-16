Calciomercato Roma: giallorossi intenzionati a riscattare Malen a prescindere dalle condizioni dell'obbligo. Napoli e club tedeschi interessati prima del trasferimento nella Capitale

Donyell Malen ha avuto un impatto devastante nel mondo Roma e nelle sue prime cinque partite con la maglia giallorossa ha messo a referto ben cinque reti. L'attaccante olandese è reduce da due doppiette consecutive (contro Cagliari e Napoli) e l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato alcuni retroscena sul trasferimento dell'attaccante nella Capitale. Il classe '99 era nel mirino di diversi club, ma voleva sentirsi importante e al centro di un progetto: la concorrenza per il ventisettenne era folta, soprattutto in Germania, ma anche il Napoli ci ha provato seriamente tramite il lavoro di un intermediario di livello internazionale. La società partenopea non poteva però inserire l'obbligo di riscatto (unica possibilità prestito oneroso con diritto) a causa delle restrizioni nel mercato invernale, motivo per cui non è riuscita ad affondare il colpo. La Roma ha tagliato fuori le rivali grazie alla proposta basata su un obbligo di riscatto condizionato e al pressing del direttore sportivo Frederic Massara, il quale lavorava da tempo su questa pista. Il club capitolino ha sborsato 2 milioni di euro per il prestito e l'obbligo di riscatto fissato a 25 milioni si attiverà al verificarsi di due condizioni: raggiungimento del 50% delle presenze e qualificazione in Europa League o Champions League. Inoltre l'Aston Villa manterrà il 10% della futura rivendita. A prescindere dal raggiungimento di tali obiettivi, la Roma ha tutta l'intenzione di andare avanti con Malen e il centravanti è contentissimo della sua scelta.





