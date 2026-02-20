Calciomercato Roma, futuro Pellegrini: Tudor lo vuole al Tottenham, i giallorossi valutano se proporre il rinnovo

Il futuro di Lorenzo Pellegrini in casa giallorossa in vista della prossima stagione resta in discussione, visto il contratto in scadenza tra pochi mesi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sulle tracce del numero 7 ci sarebbe il forte interesse del Tottenham. A spingere per l'eventuale acquisto sarebbe in particolare il nuovo tecnico degli Spurs, Igor Tudor: l'ex allenatore di Lazio e Juventus è un estimatore del giocatore e, qualora venisse confermato sulla panchina londinese, potrebbe indicare proprio Pellegrini come rinforzo ideale.

Dal canto suo, la Roma non sembra intenzionata a perdere il calciatore a parametro zero senza tentare un rilancio. La società avrebbe riallacciato i contatti con l'entourage per valutare i margini di un rinnovo in extremis, forte anche dell'impiego con continuità da parte di Gian Piero Gasperini. Il tecnico, pur ribadendo di non voler entrare nelle dinamiche economiche, ha confermato la stima professionale per il giocatore. Pellegrini, finora restio a lasciare la Capitale, starebbe ora valutando concretamente anche l'ipotesi Premier League.

(calciomercato.it)