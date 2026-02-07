Calciomercato Roma: difficili i rinnovi di Dybala ed El Shaarawy. Primi contatti per il rinnovo di Pellegrini: priorità ai giallorossi nonostante gli interessi di Inter, Napoli e Juventus

Sono già segnate le strade di El Shaarawy e Dybala, mentre è diversa la situazione relativa a Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riferito da Attilio Malena a TeleRadioStereo, infatti, è difficile ipotizzare un rinnovo per El Shaarawy, fuori dai piani futuri del club, mentre per quanto riguarda l'argentino servirebbe un taglio dell'ingaggio del 45%, una rinuncia che però sembra complicata. Per quanto riguarda il numero 7, invece, dei primi approcci ci sono stati già stati, nonostante le smentite di rito: l'addio non è scontato. Su Pellegrini ci sono Inter, Juventus e Napoli, ma la priorità del centrocampista è il club giallorosso, al quale andrà la precedenza.

(teleradiostereo.it)