Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Tsimikas verso la permanenza

02/02/2026 alle 13:38.
europa-league-roma-stoccarda-tsimikas

Il futuro di Konstantinos Tsimikas sembra ancora legato alla Roma. Il terzino sinistro greco era stato vicino all'interruzione anticipata del prestito nel club giallorosso e al conseguente ritorno al Liverpool, ma la pista si è raffreddata. Come riportato dal giornalista Gregg Evans di The Ahtletic, il calciatore era seguito da diverse società (tra cui il Besiktas) ma, a meno di cambiamenti improvvisi, è destinato a rimanere alla corte di Gian Piero Gasperini fino al termine della stagione.