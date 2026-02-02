Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Tsimikas verso la permanenza

Il futuro di Konstantinos Tsimikas sembra ancora legato alla Roma. Il terzino sinistro greco era stato vicino all'interruzione anticipata del prestito nel club giallorosso e al conseguente ritorno al Liverpool, ma la pista si è raffreddata. Come riportato dal giornalista Gregg Evans di The Ahtletic, il calciatore era seguito da diverse società (tra cui il Besiktas) ma, a meno di cambiamenti improvvisi, è destinato a rimanere alla corte di Gian Piero Gasperini fino al termine della stagione.
It’s been a strange month for Kostos Tsimikas who has been linked with a number of moves away, as well as a return back to #LFC
But unless there’s any major late changes, he’ll continue at AS Roma for the rest of the season on loan. Has featured more often this month after a… pic.twitter.com/plEnPKq4q1
— Gregg Evans (@greggevans40) February 2, 2026