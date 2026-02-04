Calciomercato Roma, dall'Argentina: alte le possibilità che Dybala vada al Boca Juniors in estate

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere al Boca Juniors. Secondo quanto riferito da Tato Aguilera, giornalista di TyC Sports, infatti, ci sono ottime possibilità che la Joya in estate possa vestire la maglia del Boca. Contattato a gennaio, l'argentino ha chiesto di riprendere i contatti a giugno, vista la paternità in arrivo.
¿CUÁNTAS CHANCES TIENE DYBALA DE JUGAR EN BOCA? ?
February 1, 2026