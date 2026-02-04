Clicky

Calciomercato Roma, dall'Argentina: alte le possibilità che Dybala vada al Boca Juniors in estate

04/02/2026 alle 18:53.
Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere al Boca Juniors. Secondo quanto riferito da Tato Aguilera, giornalista di TyC Sports, infatti, ci sono ottime possibilità che la Joya in estate possa vestire la maglia del Boca. Contattato a gennaio, l'argentino ha chiesto di riprendere i contatti a giugno, vista la paternità in arrivo.