Calciomercato Roma, dalla Germania: occhi su Kabak a parametro zero. Anche Milan, Everton e West Ham interessate

Il direttore sportivo Frederic Massara è già al lavoro in vista del mercato estivo e tra i vari movimenti potrebbe esserci l'arrivo di un nuovo difensore centrale. Come rivelato dal portale tedesco, la Roma sta seguendo Ozan Kabak: il classe 2000 dell'Hoffenheim ha messo a referto 4 reti in stagione e ha il contratto in scadenza il 30 giugno, motivo per cui si libererà a parametro zero dato che non è intenzionato a restare nel club. Sulle tracce del calciatore turco ci sono anche Milan, Everton e West Ham.

(fussballdaten.de)