Calciomercato Roma: congelata la pista Zirkzee, giallorossi intenzionati a riscattare Malen. La Juventus resta alla finestra

Il futuro di Joshua Zirkzee resta in bilico e in estate potrebbe lasciare il Manchester United per giocare con maggiore continuità. Come rivelato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'attaccante olandese potrebbe tornare in Serie A dopo aver già vestito la maglia del Bologna. Nella sessione invernale di mercato il centravanti era nel mirino di Juventus e Roma, ma il club giallorosso ha cambiato obiettivo e virato su Donyell Malen: l'impatto dell'ex Aston Villa è stato davvero incredibile e la società capitolina è intenzionata ad acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione, motivo per cui l'eventuale trasferimento di Zirkzee alla corte di Gian Piero Gasperini è congelato. La Juventus, invece, resta interessata al classe 2001 ed è una pista da tenere d'occhio, ma il calciatore è nel mirino di numerosi club.





