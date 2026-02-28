Calciomercato Roma, Celik nel mirino di Inter e Juventus. Per la difesa giallorossa conferme su Senesi

Il mercato degli svincolati si intreccia con le strategie della Roma. Secondo le recenti indiscrezioni, Inter e Juventus tengono nel mirino Zeki Celik. Il terzino turco, in scadenza di contratto a giugno, rappresenta un'opportunità a parametro zero che stuzzica l'interesse delle due big del nord, pronte a farsi avanti qualora non si concretizzasse il rinnovo con il club giallorosso.
Sul fronte entrate, invece, arrivano conferme sull'interesse della Roma per un altro profilo a costo zero. Come rivelato dal giornalista Piero Torri, il club giallorosso segue con grande attenzione Marcos Senesi. Il difensore argentino, ex Feyenoord, piace per le sue caratteristiche e per l'esperienza internazionale maturata e potrebbe diventare un obiettivo concreto per rinforzare la retroguardia nella prossima stagione.
(Manà Manà Sport)