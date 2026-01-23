Clicky

Venturino arrivato a Fiumicino: "Non vedo l'ora di iniziare, sono entusiasta di essere qui" (VIDEO)

23/01/2026 alle 08:32.
lorenzo-venturino-2

Lorenzo Venturino è atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Fiumicino e tra pochissimo inizierà la sua avventura con la maglia della Roma. Il classe 2006 arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Alla corte di Daniele De Rossi, invece, Tommaso Baldanzi (anche lui in prestito con diritto). Il giocatore ha espresso anche le sue prime parole: "Non vedo l'ora di iniziare, sono entusiasta di essere qui. Non ho ancora parlato con Gasperini".