Venturino arrivato a Fiumicino: "Non vedo l'ora di iniziare, sono entusiasta di essere qui" (VIDEO)

Lorenzo Venturino è atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Fiumicino e tra pochissimo inizierà la sua avventura con la maglia della Roma. Il classe 2006 arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Alla corte di Daniele De Rossi, invece, Tommaso Baldanzi (anche lui in prestito con diritto). Il giocatore ha espresso anche le sue prime parole: "Non vedo l'ora di iniziare, sono entusiasta di essere qui. Non ho ancora parlato con Gasperini".

. @OfficialASRoma, Lorenzo Venturino è arrivato a Fiumicino pic.twitter.com/0rNDD8f59x — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 23, 2026



