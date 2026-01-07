UFFICIALE: Reale è un nuovo giocatore dell'Avellino (FOTO)

La Roma ha ufficializzato la prima cessione di questo mercato invernale. Si tratta di Filippo Reale, difensore classe 2006 rientrato in anticipo dal prestito alla Juve Stabia. Dopo aver trovato poco spazio nel club di Castellammare, il 19enne ha una nuova opportunità di farsi notare all'Avellino. Per Reale si tratta di un prestito secco fino al termine della stagione.
? Reale ceduto in prestito all'Avellino
