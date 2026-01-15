Ufficiale, Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta (COMUNICATO)

Finisce ufficialmente la telenovela di mercato: Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il club bergamasco ha annunciato l'acquisto dell'attaccante dall'Atletico Madrid con un comunicato ufficiale. "Giacomo Raspadori è il settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva", si legge nella nota, che specifica come il club abbia "acquisito il diritto alle prestazioni sportive da Atlético de Madrid".

L'attaccante, che ha scelto la maglia numero 18, torna dunque in Serie A dopo soli sei mesi in Spagna. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Giacomo, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra", conclude il comunicato.

(atalanta.it)

