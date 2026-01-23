Ufficiale: Baldanzi passa al Genoa in prestito con diritto di riscatto (COMUNICATO)

Tommaso Baldanzi passa al Genoa in prestito con diritto di riscatto. È arrivata anche l'ufficialità tramite il comunicato del club giallorosso.
"L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi.
L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Arrivato nel mercato invernale del 2024, Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol con la maglia giallorossa.
In bocca al lupo, Tommaso"
(asroma.com)
Anche il Genoa ha annunciato l'arrivo di Baldanzi con una nota su X.
? Genoa CFC comunica di aver definito con AS Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi del centrocampista Tommaso Baldanzi, con opzione di riscatto alla fine della stagione sportiva in corso.
Nato a Poggibonsi il 23/03/2003, Baldanzi, con le sue… pic.twitter.com/IB0fDqdHEu
— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 23, 2026