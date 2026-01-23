Clicky

Ufficiale: Baldanzi passa al Genoa in prestito con diritto di riscatto (COMUNICATO)

23/01/2026 alle 19:36.
Tommaso Baldanzi passa al Genoa in prestito con diritto di riscatto. È arrivata anche l'ufficialità tramite il comunicato del club giallorosso.

"L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi.

L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Arrivato nel mercato invernale del 2024, Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol con la maglia giallorossa.

In bocca al lupo, Tommaso"

(asroma.com)

Anche il Genoa ha annunciato l'arrivo di Baldanzi con una nota su X.