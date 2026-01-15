Clicky

Slitta l'annuncio di Malen: ufficialità e primo allenamento previsto per domani

15/01/2026 alle 21:23.
Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante su X, il problema del ritardo dell'ufficialità di Donyell Malen è dovuto al fatto che Roma e Aston Villa stanno ancora definendo gli ultimi dettagli e stasera non chiuderanno i contratti. Per questo motivo l'olandese non ha svolto oggi il primo allenamento con la squadra.


Non arriva ancora l'ufficialità di Donyell Malen alla Roma. Il giocatore ha già svolto le visite mediche con i giallorossi, mentre, comunicato e primo allenamento con la squadra arriveranno solo domani mattina.