Slitta l'annuncio di Malen: ufficialità e primo allenamento previsto per domani

Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante su X, il problema del ritardo dell'ufficialità di Donyell Malen è dovuto al fatto che Roma e Aston Villa stanno ancora definendo gli ultimi dettagli e stasera non chiuderanno i contratti. Per questo motivo l'olandese non ha svolto oggi il primo allenamento con la squadra.

Roma. Non arriva ancora l'ufficialità di Malen.

Devono definire ultimi dettagli e stasera non chiudono i contratti.

Per questo oggi non ha svolto il primo allenamento sul campo. Ufficialità slitta a domani e poi nel pomeriggio primo allenamento ✅





? Visite mediche ok, l'annuncio e il relativo comunicato ufficiale arriveranno domani mattina prima dell'allenamento #Malen #asroma ???




