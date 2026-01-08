Roma scatenata: dopo Raspadori si avvicina Zirkzee. Sarà prestito con diritto a 38 milioni

Su Trigoria è tornato il sereno. Giacomo Raspadori, infatti, si appresta in queste ore a diventare un calciatore della Roma dopo il rilancio dei Friedkin. Ma quello dell’attaccante dell’Atletico non sarà l’unico arrivo alla corte di Gasperini. Il tecnico è stato rassicurato anche su Joshua Zirkzee per il quale Massara alzerà il pressing nei prossimi giorni. L’olandese, nonostante l’esonero di Amorim, spinge ancora per tornare in Italia e lo ha ribadito al Manchester United che con la Roma aveva già un accordo di massima per un prestito con riscatto vincolato alla Champions di circa 38 milioni. Massara anche oggi ha avuto nuovi contatti con l’entourage di Zirkzee, pronto a rispettare i patti già impostati nelle scorse settimane. Per l’ex Bologna è pronto un contratto fino al 2030 da circa 3,5 milioni di euro a stagione, segnale chiaro di quanto la Roma creda nel progetto e nel ruolo centrale che avrebbe il classe 2001. [...] Nell’incontro di ieri a Trigoria, Gasperini ha fatto altre richieste. Nello specifico un altro esterno offensivo anche di prospettiva oltre Raspadori e un centrocampista.

