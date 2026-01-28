Punto mercato: Tsimikas rimane. Carrasco: forte volontà di venire ma operazione troppo complessa. Nessun margine di rinnovo per Celik

Ultimi giorni di calciomercato nella finestra invernale, con il direttore sportivo Ricky Massara alla ricerca degli ultimi colpi per puntellare la rosa. Novità per quanto riguarda la corsia sinistra: Kostas Tsimikas rimarrà agli ordini di Gasperini. Buone notizie per quanto riguarda Angelino: il club è molto soddisfatto e felice che stia finalmente recuperando nel migliore dei modi. Capitolo esterno d'attacco: da giorni il nome caldo è quello di Yannick Ferreira Carrasco. La volontà del giocatore di trasferirsi nella Capitale è forte, ma è un'operazione troppo complessa da intavolare con il club proprietario del cartellino. Per quanto riguarda il rinnovo di Zeki Celik, invece, non ci sono margini: le cifre richieste dal turco sono troppo alte e creerebbero un precedente rischioso all'interno dello spogliatoio.

Capitolo Under 23: la società sta pensando alla realizzazione della squadra di categoria, ma i tempi sono da stabilire. Per la stagione 2026/2027 è difficile, ma non impossibile. Le problematiche maggiori non sono tanto quelle logistiche o strutturali, quanto quelle tecniche, relative al parco giocatori, che sarebbe da costruire praticamente da zero. La Roma al momento ha pochi giovani in prestito in Serie B, ovvero Mannini, Reale, Cherubini e Pagano, a differenza di quanto avvenuto in passato.