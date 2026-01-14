Malen-Roma, l'Atletico Madrid ha tentato il blitz: decisiva la parola data dal giocatore e dall'Aston Villa

Un retroscena clamoroso che rende ancora più prezioso l'arrivo di Donyell Malen alla Roma. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la trattativa per portare l'attaccante olandese nella Capitale ha rischiato di saltare all'ultimo a causa di un inserimento a sorpresa dell'Atletico Madrid.

I Colchoneros, freschi della cessione di Raspadori all'Atalanta, avevano infatti individuato in Malen il sostituto ideale e avrebbero provato a soffiarlo ai giallorossi con un blitz. Nella notte, sarebbe stato addirittura pronto un aereo privato per portare il giocatore direttamente in Spagna.

A sventare il tentativo è stata la parola data: sia l'Aston Villa che lo stesso Malen hanno infatti mantenuto l'impegno preso con la Roma, rispettando la priorità accordata al club giallorosso. Una dimostrazione di serietà che ha permesso alla trattativa di concludersi positivamente, con lo sbarco dell'olandese a Ciampino.