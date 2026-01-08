LIVE - Calciomercato Roma: offerti 4 milioni di ingaggio per convincere Raspadori. Jack verso la panchina contro il Real

Sono ore calde per Giacomo Raspadori. La Roma ha l'accordo totale con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto e nella giornata di ieri il direttore sportivo Frederic Massara ha incontrato l'entourage dell'attaccante, attualmente impegnato in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa.

LIVE

9:43 - La testata spagnola conferma l'incontro avvenuto a Milano tra il direttore sportivo Frederic Massara e l'agente di Giacomo Raspadori. Tuttavia, il giocatore non sembra ancora del tutto convinto nonostante l'intesa tra i club sulla base di un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto in estate fissato a 19 milioni vincolato a determinati obiettivi di squadra. Proprio quest'ultimo aspetto non sembra aver entusiasmato l'attaccante, che desidererebbe un progetto futuro più certo e convincente, oltre al desiderio di continuare a giocarsi le proprie carte in Spagna. Per convincerlo, la Roma avrebbe aumentato l'offerta salariale a 4 milioni di euro e Jack sta valutando la proposta dall'Arabia Saudita.

(as.com)

9:00 - Questa sera l'Atletico Madrid affronta la sua rivale per antonomasia, il Real Madrid, e lo fa in occasione della semifinale di Supercoppa di Spagna. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola, Giacomo Raspadori sembra destinato a partire nuovamente dalla panchina: in attacco dovrebbero giocare Simeone, Baena, Sorloth e Alvarez.

(as.com)