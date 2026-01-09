Lazio, Lotito: "Raspadori? Ci ha rifiutato, ma non è Maradona..."

Nella giornata di ieri la Lazio ha festeggiato il suo 126esimo compleanno e il presidente Claudio Lotito ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti. Tra i vari temi trattati si è soffermato su Giacomo Raspadori, attaccante dell'Atletico Madrid ad un passo dalla Roma e trattato anche dal club biancoceleste. Ecco le dichiarazioni di Lotito su Jack: "Raspadori non è voluto venire alla Lazio. Lo abbiamo contattato, ma ha detto 'No, grazie. Non mi interessa'. Ma chi è, Maradona? Non ha mai giocato... Poi vedremo se sarà meglio quello nostro (Ratkov, ndr) oppure Raspadori".