Calciomercato Roma: Zirkzee il piano B della Juventus. L'olandese in attesa della decisone del Manchester United

Con l'acquisto di Donyell Malen e Robinio Vaz, la Roma non ha più la necessità di acquistare un nuovo attaccante. La trattativa per Joshua Zirkzee è quindi in stand-by. L'olandese, però, potrebbe ugualmente tornare in Serie A, più precisamente alla Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato l'originale", i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo attaccante e, viste le difficoltà di arrivare a Mateta del Crystal Palace, il classe 2000 del Manchester United potrebbe rappresentare il piano B. Intanto, l'ex Bologna è in attesa di scoprire il suo futuro dal momento che i Red Devils non hanno ancora aperto alla cessione.