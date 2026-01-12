Calciomercato Roma, Zirkzee ancora in stand-by: lo United sceglie Carrick come tecnico, ma non dà il via libera alla cessione

Resta tutto bloccato sul fronte Joshua Zirkzee. Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, non ci sono novità nella trattativa tra la Roma e il Manchester United per l'attaccante olandese. Il club inglese, che nei prossimi giorni ufficializzerà Michael Carrick come nuovo allenatore, continua a non dare il via libera alla partenza del giocatore. La dirigenza dei Red Devils "resiste" alle richieste giallorosse, mantenendo di fatto la situazione in una fase di totale stallo.

Nonostante l'accordo tra la Roma e il giocatore sia già definito da tempo, senza l'ok del Manchester United l'operazione non può decollare, e al momento non si registrano passi avanti.





