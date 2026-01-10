Calciomercato Roma, tutto bloccato per Zirkzee. Massara: "Molto improbabile"

Si complica, e non poco, la pista che porta a Joshua Zirkzee. Come riportato da Fabrizio Romano, dal Manchester United non arrivano segnali di apertura, con il mercato del club inglese completamente "cristallizzato" in attesa della scelta del nuovo allenatore. Una situazione di stallo che la Roma non può più attendere. Lo stesso DS Massara ha definito l'operazione "molto improbabile" in questo momento. Il tempo passa e, a metà gennaio, i giallorossi non possono più permettersi di aspettare i comodi dello United.

Nonostante Zirkzee mantenga la sua volontà di trasferirsi a Roma e l'accordo con il giocatore sia già impostato da tempo, senza il via libera del club inglese la trattativa è di fatto bloccata.





