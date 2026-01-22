Calciomercato Roma: torna di moda il nome di Møller Wolfe per la fascia sinistra

Il mercato in entrata della Roma non è ancora terminato e il direttore sportivo Frederic Massara vuole accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. La società giallorossa è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro e, come rivelato da Riccardo Angelini nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, è tornato di moda il nome di David Møller Wolfe. Il classe 2002, acquistato dal Wolverhampton per 12 milioni di euro in estate, è nella lista della Roma: il calciatore norvegese era nel mirino dei giallorossi anche nella sessione invernale di mercato del 2025 (giocava all'AZ Alkmaar) ed era seguito dall'ex ds Florent Ghisolfi. Il ventitreenne ha trovato poco spazio in stagione e in 16 partite (886 minuti totali) con la maglia dei Wolves ha messo a referto 2 reti e 3 assist.

(Radio Mana Mana Sport)