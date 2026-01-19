Calciomercato Roma: Tel escluso dalla lista Champions

Frizioni tra il Tottenham e Mathys Tel. Il tecnico Thomas Frank ha deciso di escludere nuovamente l'attaccante francese dalla lista UEFA per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Una scelta dettata dalla necessità di fare spazio al nuovo acquisto Dominic Solanke. Questa decisione avrebbe scatenato l'ira del giocatore e del suo entourage, definiti "per nulla contenti" della situazione.

Questo nuovo strappo potrebbe riaprire scenari di mercato imprevedibili fino a pochi giorni fa. La Roma, che da tempo segue il giocatore e aveva sondato il terreno per un prestito, resta alla finestra. Se la rottura dovesse diventare insanabile, non è escluso che il Tottenham possa riconsiderare l'ipotesi di una cessione.

?⚠️ Tottenham manager Thomas Frank excludes again Mathys Tel from Champions League squad list.



Frank makes space for Dominic Solanke and the only way was to remove Tel.



❗️ The French striker and his camp, not happy at all with the decision. pic.twitter.com/vXK9SemArb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026



