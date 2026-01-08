Calciomercato Roma: Svilar nel mirino della Premier per l'estate

[...] Quello che si sta confermando come il miglior portiere del campionato, protagonista di 21 clean sheet nel 2025 di cui 8 in queste prime 19 giornate, sarà invece uno del nomi più in voga del prossimo mercato di Premier. Arrivato a parametro zero nell'estate del 2022 e fresco di rinnovo fino al 2030, Mile Svilar a oggi può arrivare a valere anche 50 milioni. La plusvalenza sarebbe allettante, cosi come lo è la prospettiva di rendere la Roma ancora più forte ponendo basi solide a partire proprio dalla porta.

(corsport)