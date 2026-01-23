Clicky

Calciomercato Roma: sondaggio approfondito per Bernasconi. L'Atalanta non vuole cedere il terzino

23/01/2026 alle 18:27.
screenshot-2026-01-23-182509

Nome nuovo per la fascia sinistra giallorossa. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari su Sportitalia la Roma avrebbe fatto un sondaggio approfondito per Lorenzo Bernasconi. L'Atalanta, però, non ha intenzione di cedere il terzino, che piace anche al Newcastle e al Nottingham Forest.