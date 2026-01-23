Calciomercato Roma: sondaggio approfondito per Bernasconi. L'Atalanta non vuole cedere il terzino

Nome nuovo per la fascia sinistra giallorossa. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari su Sportitalia la Roma avrebbe fatto un sondaggio approfondito per Lorenzo Bernasconi. L'Atalanta, però, non ha intenzione di cedere il terzino, che piace anche al Newcastle e al Nottingham Forest.

