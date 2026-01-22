Calciomercato Roma, si sblocca Baldanzi al Genoa: inserito il classe 2006 Venturino come contropartita. Agente a Trigoria per definire i dettagli

Tommaso Baldanzi è a un passo dal trasferimento al Genoa e, dopo diversi giorni di attesa, la trattativa sembra finalmente sbloccarsi. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il trequartista classe 2003 ha salutato i compagni di squadra in mattinata ed è pronto a partire. La chiave dell'affare è l'inserimento di Lorenzo Venturino come contropartita: l'attaccante esterno classe 2006 del Grifone potrebbe trasferirsi nel club giallorosso e la trattativa è in chiusura nonostante vadano ancora definite esattamente cifre e formula. Baldanzi e Venturino sono assistiti dall'agente Giuseppe Riso e nella mattinata odierna il procuratore è arrivato a Trigoria per sistemare gli ultimi dettagli.

