Calciomercato Roma, si pensa a Kessié: sull'ivoriano anche Juventus ed Inter

Il calciomercato invernale ancora non è finito, ma le squadre iniziano già ad attivarsi in vista del prossimo anno. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, in Serie A già molte squadre si starebbero attivando per riportare in Italia Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano ha già avuto dei contatti con la Juventus, mentre, adesso anche Inter e Roma meditano l'inserimento per il classe 1996 dell'Al-Ahli con il contratto in scadenza nel 2026.

