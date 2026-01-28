Clicky

Calciomercato Roma, si pensa a Kessié: sull'ivoriano anche Juventus ed Inter

28/01/2026 alle 23:56.
kessie-5

Il calciomercato invernale ancora non è finito, ma le squadre iniziano già ad attivarsi in vista del prossimo anno. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, in Serie A già molte squadre si starebbero attivando per riportare in Italia Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano ha già avuto dei contatti con la Juventus, mentre, adesso anche Inter e Roma meditano l'inserimento per il classe 1996 dell'Al-Ahli con il contratto in scadenza nel 2026.