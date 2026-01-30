Calciomercato Roma, scatto per Fortini: contatto tra i club, la Fiorentina deve valutare l'offerta dei giallorossi

La Roma fa sul serio per Niccolò Fortini. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, c'è stato un primo contatto diretto tra il club giallorosso e la Fiorentina per il giovane esterno. La dirigenza capitolina ha mosso i primi passi concreti per sondare il terreno e avviare la trattativa. Ora la palla passa ai viola: resta da capire se l'offerta presentata dalla Roma sarà ritenuta all'altezza per lasciar partire il talento classe 2006.



